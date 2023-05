Netflix wil Kevin Costner en Woody Harrelson voor Highwaymen

Netflix probeert de film Highwaymen van de grond te krijgen met Kevin Costner en Woody Harrelson in de hoofdrollen.

De acteurs moeten gestalte geven aan Frank Hamer en Manny Gault, de twee voormalige Texas Rangers die tijdelijk terug in dienst mochten komen om de beruchte outlaws Bonnie en Clyde (ooit eerder gespeeld door Warren Beatty en Faye Dunaway) in te rekenen. Het scenario voor Higwaymen werd geschreven door Marco Polo -bedenker John Fucso. De film zou oorspronkelijk gemaakt worden met Robert Redford en Paul Newman, maar Newman overleed in 2008. De streamingdienst heeft inmiddels John Lee Hancock aangesteld als regisseur. Hancock regisseerde al eerder waargebeurde drama’s als The Blind Side, Saving Mr. Banks en The Founder. Daarnaast schreef hij het script voor het door Clint Eastwood geregisseerde A Perfect World met Kevin Costner.