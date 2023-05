Netflix wil graag verder met Gilmore Girls

Er komen mogelijk meer nieuwe afleveringen van Gilmore Girls naar Netflix. De eerste gesprekken tussen de VOD-dienst en Gilmore Girls-bedenker Amy Sherman-Palladino hebben alvast plaatsgevonden.

De eerste zeven seizoenen van Gilmore Girls ( lees onze terugblik ), waren oorspronkelijk te zien op The WB / The CW, maar staan inmiddels op Netflix, waar vorig jaar ook weer gloednieuwe afleveringen werden toegevoegd. Onder de subtitel A Year in the Life ( lees onze recensie ) zette Netflix vier nieuwe en extra lange afleveringen online, waarin telkens tijdens een ander jaargetijde een bezoekje werd gebracht aan Stars Hollow, alwaar we konden zien hoe het moeder Lorelai (Lauren Graham) en dochter Rory (Alexis Bledel) was vergaan. Volgens Ted Sarandos van Netflix hebben de eerste gesprekken met Sherman-Palladino over een vervolg op A Year in the Life inmiddels plaatsgevonden. 'Het is nog vroeg, maar we hopen door te kunnen’, vertelde hij aan de Britse pers. 'De show werd erg goed bekeken en ook de fans waren zeer te spreken over de nieuwe afleveringen.'