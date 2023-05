Netflix’ western Godless vindt een leading lady • Nieuws • 30-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Michelle Dockery ( Downton Abbey ) krijgt de vrouwelijke hoofdrol in de miniserie Godless op Netflix. Ze zal in de western te zien zijn naast Jeff Daniels ( The Newsroom ) en Jack O‘Connell ( Skins ). De serie moet in 2017 debuteren bij de streamingdienst.

Godless draait om de gewetenloze outlaw Frank Griffin (Daniels), die in het oude Westen een spoor van vernieling achterlaat, terwijl hij zoekt naar zijn oude partner en inmiddels gezworen vijand Roy Goode (O’Connell). Dockery zal gestalte geven aan Alice; de eigenaresse van een ranch waar Roy onderdak zoekt. De actrice werd in 2010 genomineerd voor een Golden Globe voor haar rol als Lady Mary Crawley in Downton Abbey. Daarnaast is ze net klaar met de opnamen van Good Behavior ; een nieuwe dramaserie die deze herfst verschijnt op TNT.

Godless is afkomstig van producenten Steven Soderbergh ( The Knick ) en Scott Frank, het duo dat eerder verantwoordelijk was voor de Elmore Leonard-verfilming Out of Sight met George Clooney. Frank bewerkte ook Leonards Get Shorty tot een filmscript, dat verfilmd werd door Barry Sonnenfeld. Meer recentelijk schreef en regisseerde hij A Walk Among The Tombstones met Liam Neeson. Hij zal ook de eerste aflevering van Godless zelf gaan regisseren.