Netflix werkt aan prequel op The Dark Crystal

Netflix gaat in zee met de poppenmakers van de Jim Henson Company voor The Dark Crystal: Age of Resistance.

De tiendelige serie dient als prequel op de geliefde fantasyfilm uit 1982, die je momenteel bij de VOD-dienst kunt bekijken. De originele film draaide om het elf-achtige wezen Jen, die op zoek moest naar een scherf van een gebroken kristal, om de balans in de magische wereld van Thra te herstellen. Het was destijds het eerste wat meer duistere werk van Jim Henson, die toen vooral bekend stond om zijn creatie van de Muppets. De prequel-serie zal gebruik maken van geavanceerd poppenwerk, gecombineerd met ook wat digitale effecten. Brian Froud, de ontwerper van de poppen uit de originele film, keert terug om nieuwe personages te creëren. Louis Leterrier (The Incredible Hulk, Clash of the Titans) treedt aan als producent en zal ook verschillende afleveringen zelf gaan regisseren.

Jeffrey Addiss en Will Matthews (Life in a Year) en Javier Grillo-Marxuach (Lost , The 100) werken momenteel aan de scripts. De opnamen gaan dit najaar in Engeland van start.