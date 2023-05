Netflix verlengt Narcos met twee seizoenen • Nieuws • 07-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ook zonder Pablo Escobar gaat Narcos verder op Netflix. De streamingdienst verlengde het op feiten gebaseerde drugsdrama met een derde en een vierde seizoen.

De verlenging volgt vlak na de première van het tweede seizoen, dat sinds afgelopen vrijdag te streamen is op Netflix. Het was al bekend dat er aan het einde van het seizoen afscheid genomen ging worden van Pablo Escobar (Wagner Moura), maar de makers van de serie lieten eerder weten ook zonder hem nog graag met de serie door te willen. Aan de onderstaande teaser voor het derde seizoen te zien, zal de focus komen te liggen op het Calikartel, dat begin jaren negentig meer van de macht greep, toen Escobar definitief uit beeld verdween. Of acteurs Boyd Holbrook en Pedro Pascal terug zullen keren voor de nieuwe afleveringen is nog niet bekend.

José Padilha ( Elite Squad , de recente RoboCop -remake) en Eric Newman ( Children of Men ) zullen ook voor de nieuwe seizoenen aanblijven als producenten. Het derde seizoen van Narcos moet in 2017 op Netflix verschijnen. Lees hier onze recensie van het tweede seizoen en bekijk ons achtergrondartikel vanaf de set in Bogotá, Colombia.