Netflix-trailers voor Cable Girls en Rodney King

Netflix gaf aan het einde van de week een tweetal nieuwe trailers vrij. Bekijk de eerste beelden uit Cable Girls en Rodney King.

Naast onder meer de Duitse serie Dark en de Mexicaanse serie Ingobernable komt Netflix ook met hun eerste serie van Spaanse makelij. Cable Girls (of Las Chicas del Cable zoals de officiële Spaanse titel luidt) speelt zich af in 1928 en volgt vier telefonisten, die op zoek zijn naar onafhankelijkheid en via hun werk nader tot elkaar komen. De tweede trailer is een voorproefje op het door Spike Lee geregisseerde Rodney King. King werd in 1991 het slachtoffer van politiegeweld, dat door een camera werd vastgelegd. Toen de aangeklaagde agenten werden vrijgesproken braken er in Los Angeles rellen uit, waarbij 55 mensen om het leven kwamen. Het leven van King wordt door middel van een spoken word- voorstelling besproken door Roger Guenveur Smith, die in talloze films van Lee te zien was.