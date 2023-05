Netflix toont trailers voor drie nieuwe VOD-films

Netflix debuteert nieuwe films met Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones), Melissa Leo (Treme) en Jake Johnson (New Girl). De VOD-dienst voorzag ze alle drie van een trailer.

Op 24 maart is het als eerst de beurt aan Most Hated Woman In America. Actrice Melissa Leo (Oscarwinnares voor The Fighter ) is in de biopic te zien als Madalyn Murray O’Hair, de controversiële atheïst die zich in de jaren 60 inzette om bijbellezingen uit publieke scholen te verbannen. Peter Fonda ( Easy Rider ) heeft een bijrol. Op 7 april zal Netflix vervolgens Win It All beschikbaar stellen. Jake Johnson ( Jurassic World ) geeft in de komische misdaadfilm gestalte aan een gokker die een boel geld van iemand die in de gevangenis zit uitgeeft, maar alles weer snel terug moet zien te winnen nadat de man vervroegd wordt vrijgelaten. Johnson herenigde voor de film met zijn Drinking Buddies -regisseur Joe Swanberg, die eerder de serie Easy maakte voor Netflix.