Netflix-tip: The Bridge III • 02-05-2017

Kan één brug drie seizoenen beslaan? Misschien niet; waar de elegante Øresund brug tussen Zweden en Denemarken in seizoen 1 en seizoen 2 nog centraal stond als plaats delict, heeft de crime scene zich in het nieuwe seizoen verplaatst naar een bouwterrein in Malmö.

Die setting is op zijn zachtst gezegd luguber; een gezin in de gedaante van vier paspoppen – twee volwassenen, twee kinderen – zit aan een tafel. De moeder in dit plaatje is echter geen paspop, maar een lijk. Sofia Helin mag in haar glansrijke rol als rechercheur Saga Norén weer aan de bak.

The Bridge III, vanaf 1 mei op Netflix