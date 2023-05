Netflix start met The Good Place • Nieuws • 23-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Amerikaanse comedyserie The Good Place is nu in Nederland te zien op Netflix.

De hoofdrollen zijn voor Kristen Bell (Veronica Mars) en Ted Danson (Cheers). Bell speelt Eleanor, die na haar dood onterecht in de hemel (oftewel: The Good Place) belandt. Ze besluit het administratieve foutje stil te houden en probeert stiekem haar leven te beteren, om zo een langer verblijf veilig te stellen. Danson geeft gestalte aan Michael, de bedenker en ontwerper van het utopische hiernamaals.

Het eerste seizoen van de serie van de Amerikaanse zender NBC is momenteel al in zijn geheel te bekijken. Daarnaast wordt er voortaan elke vrijdag (één dag na de uitzending in Amerika) een aflevering van het tweede seizoen toegevoegd. The Good Place werd bedacht door Mike Schur, die we kennen van populaire komedies als The Office, Parks and Recreation en Brooklyn Nine-Nine

Van actrice Kristen Bell is op Netflix ook de film Like Father , met Kelsey Grammer als haar vader, in aantocht. Ted Danson maakt binnenkort zijn opwachting in Curb Your Enthusiasm op HBO.