Netflix sluit nieuwe deal met Adam Sandler

In 2014 sloot Sandler zijn eerste deal met Netflix. Het voormalige castlid van Saturday Night Live zag destijds een aantal van zijn films (onder meer Jack & Jill en That’s My Boy) floppen in de bioscoop, terwijl zijn werk wel nog steeds ontzettend goed werd bekeken op Netflix. En dus haalde de VOD-dienst hem aan boord voor een viertal exclusieve speelfilms. De eerste 2 (The Ridiculous 6 en The Do-Over) zijn al te streamen en op 14 april wordt de derde ( Sandy Wexler ) vrijgegeven. Na de nu nog titelloze laatste film, zullen er straks dus nogmaals vier gaan volgen. ‘Adam Sandler is één van de grootste komieken ter wereld en zijn films worden op Netflix overal ontzettend goed bekeken’, liet Netflix weten in een verklaring. ‘We kijken dan ook erg uit naar het vervolg van onze samenwerking.’