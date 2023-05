Netflix sluit Longmire af met een zesde seizoen • Nieuws • 03-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De eerste 3 seizoenen van Longmire werden uitgezonden op A&E. Daarna werd de serie door de zender stopgezet, maar vervolgens besloot Netflix hem over te nemen en te verlengen met een vierde en een vijfde seizoen . Longmire is gebaseerd op de boekenreeks van auteur Craig Johnson. Robert Taylor (Agent Jones in The Matrix) geeft in de serie gestalte aan Walt Longmire, de onverzettelijke sheriff van een fictief plaatsje in de staat Wyoming. Na de dood van zijn vrouw stort de oude wetshandhaver zich helemaal op zijn werk. Longmire wordt in de serie geholpen door zijn protegé Victoria ‘Vic’ Moretti (Katee Sackhoff) en zijn oude vriend Henry Standing Bear (Lou Diamond Phillips).

Longmire is in Nederland (nog) niet toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Het zesde seizoen is momenteel dan ook enkel bevestigd voor een release in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. De serie was al wel te zien op de Nederlandse televisie.