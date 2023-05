Netflix Première: The Hateful Eight • Netflix , Film , Recensie • 15-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Is het een western, is het een toneelstuk of is het een onnodig sadistische slachtpartij? Het is alledrie en één van Tarantino's mindere films. Maar toch nog bijzonder genoeg.

Quentin Tarantino's handelsmerk zijn de ellenlange, zeer grappige en slimme dialogen, het grove geweld en de voorkeur voor film-nostalgie. Met moderne cinema heeft hij niet veel, het zijn altijd genre-films uit voorbije tijden waarop hij voortborduurt. Net als bij het superieure Django Unchained is dat deze keer weer de western. Een groep van acht mensen wordt door een sneeuwstorm gedwongen in een herberg te overnachten. De eigenaars van de zaak zijn in een dorpje verderop ingesneeuwd en dus hebben de acht het rijk alleen. Al snel raken de gemoederen verhit, want er heersen politieke geschillen vanwege de Amerikaanse burgeroorlog die nog vers in het geheugen ligt. Bovendien hebben de gasten nogal tegenstrijdige persoonlijke belangen: twee van hen zijn premiejagers die met een gevangene op weg zijn naar een executie, die toevalligerwijs door één van de andere gasten zal worden uitgevoerd, terwijl ook de nieuwe sheriff van het stadje aanwezig blijkt te zijn. De situatie is dus complex. Er ontspant zich een ingewikkeld en tamelijk conflictueus gesprek in de grote centrale ruimte van de herberg, waarin ook wij als kijkers zo'n drie uur lang te gast zijn. Dat leidt tot heel mooi geacteerde ouwehoer-scènes:

Maar het blijft niet bij gepraat; de tegenstrijdige belangen en politieke voorkeuren leiden onvermijdelijk - bij deze regisseur althans - tot een heftig bloedvergieten. Wel een beetje erg heftig: vooral Jennifer Jason Leigh wordt helemaal verrot geslagen en er is een grote overdaad aan openschoten schedels. Het gaat allemaal best ver. Maar als je ontvankelijk bent voor de stijl van de regisseur, zal ja toch na vijf minuten gegrepen zijn en niet meer wegzappen. Zo briljant als Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Django Unchained, Inglourious Basterds en Jackie Brown is de film echter niet. Tarantino neemt teveel tijd voor het vrij kleine verhaal en het geweld is een beetje té stuitend deze keer. Dat de regisseur nu bezig is met een film over de waargebeurde en afgrijselijke Manson moorden doet het ergste vrezen voor de toekomst, want het is de vraag of we dat wel willen zien. Omdat Tarantino's producer en vriend Harvey Weinstein in nogal zwaar weer verkeert , zal de productie wel enige vertraging oplopen vermoedelijk.