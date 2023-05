Netflix-evenement: Véél gesprekken over televisie • Nieuws • 11-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Streamingdienst Netflix organiseerde afgelopen week een evenement in New York rondom het thema televisie. De Lagarde zet de interessantste gesprekken die er gevoerd werden voor je op een rij.

Bill Nye, vanaf 21 april te zien in het populair-wetenschappelijke Bill Nye Saves The World, onderzoekt met Netflix-bestuurder Todd Yellin de vraag of er zoiets bestaat als 'teveel televisie'.

https://www.youtube.com/watch?v=An4HpXfpF0w&t=5s

Kay Cannon (Girlboss), Dave Broome ( Ultimate Beastmaster ), Brit Marling ( The OA ) en Justin Simien (Dear White People) praten over de creatieve vrijheid bij Netflix.

En dan de fora over specifieke series.

Acteurs Timothy Olyphant, Drew Barrymore en showrunner Victor Fresco praten over de horrorkomedie Santa Clarita Diet , dat nu te zien is op Netflix.

Actrice Britt Robertson, showrunner Kay Cannon en producenten Charlize Theron en Sophia Amoruso over de comedyserie Girlboss, die vanaf 21 april te zien is op Netflix.

Acteurs Dylan Minnette en Katherine Langford, producenten Brian Yorkey, Tom McCarthy, Selena Gomez, Mandy Teefey en Jay Asher bespreken de dramaserie 13 Reasons Why , die vanaf 31 maart te zien is op Netflix.

Producente en presentatrice Julie Andrews en producenten Emma Walton en Lisa Henson – deze laatste de dochter van de legendarische poppenspeler Jim Henson – praten over het educatieve programma (met poppen!) Julie’s Greenroom, dat vanaf 17 maart te zien is op Netflix.