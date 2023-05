Netflix onthult vervolg op Hot Girls Wanted • Nieuws • 23-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix komt met een vervolg op Hot Girls Wanted. De documentaire heeft een zesdelige opvolger met de subtitel Turned On.

Hot Girls Wanted ging in 2015 in première op het Sundance Film Festival en werd daarna opgepikt door Netflix, die de docu nog in hetzelfde jaar aan hun aanbod toevoegden. De originele documentaire werd geproduceerd door Rashida Jones (The Office, Parks and Recreation) en volgde verschillende jonge vrouwen van tussen de 18 en de 25 jaar in de wereld van de amateur-porno. Jones en regisseurs Jill Bauer en Ronna Gradus zijn nu terug met de opvolger Turned On , die eerder dit jaar wederom op Sundance in première ging. De serie richt zich niet alleen op de jonge vrouwen voor de camera, maar focust zich eveneens op de makers van de seksvideo’s en de consumenten ervan. Daarbij zal tevens de invloed van het digitale tijdperk – met moderne social media en virtuele relaties – centraal staan.

In de reeks doen zes verschillende personen die bij de industrie betrokken zijn hun verhaal. Alle afleveringen van Hot Girls Wanted: Turned On zijn vanaf 21 april te zien op Netflix.