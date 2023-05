Netflix onthult trailer voor The Defenders

De superhelden uit alle Netflix-series van Marvel zijn voor het eerst samen te zien in de trailer voor de cross-over The Defenders.

The Defenders volgt de avonturen van Matt Murdock / Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) en Danny Rand / Iron Fist (Finn Jones). Allemaal kampen ze met hun eigen problemen en uitdagingen, maar desondanks moeten ze de krachten bundelen wanneer een nieuw gevaar (gespeeld door Sigourney Weaver) hun stad New York bedreigt. De trailer laat zien dat Scott Glenn terugkeert als Daredevils oude mentor Stick en verder geeft Rosario Dawson opnieuw gestalte aan verpleegster Claire Temple. Tot slot onthullen de beelden ook Elodie Yung als Elektra, maar het blijft nog even geheim aan welke kant zij inmiddels staat. The Punisher (Jon Bernthal) zal niet te zien zijn in The Defenders, maar krijgt later dit jaar wel een eigen serie