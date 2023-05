Netflix onthult trailer van romkom Tramps

Na lovende recensies op het filmfestival van Toronto kocht Netflix de rechten van de romantische komedie Tramps. De streamingdienst gaf alvast enkele beelden vrij.

Tramps werd geschreven en geregisseerd door Adam Leon, die in 2012 hoge ogen gooide in het festivalcircuit met zijn debuut Gimme The Loot, een komische film over twee graffitispuiters. Ook zijn nieuwe komedie draait om een duo, gespeeld door Callum Turner (bekend van onder meer Green Room) en Grace Van Patten ( The Meyerowitz Stories ). Het verhaal draait om kok Danny (Turner), die van zijn gedetineerde broer de opdracht krijgt om samen met een voor hem onbekende vrouw (Van Patten) een mysterieus koffertje met een tas te verwisselen. Nadat dit de mist ingaat, struinen ze samen door New York, op zoek naar een oplossing. Komiek Mike Birbiglia ( Thank God for Jokes ) is te zien in een bijrol.