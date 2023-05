Netflix onthult trailer voor The Discovery • Nieuws • 23-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Robert Redford bewijst het bestaan van een hiernamaals in de trailer voor The Discovery. De film is vanaf eind maart te streamen op Netflix.

De romantische sciencefictionfilm van Charlie McDowell, de zoon van Clockwork Orange-acteur Malcolm McDowell, speelt zich af in de nabije toekomst. Thomas Harbor (Robert Redford uit All The President's Men) is te zien als iemand die het bestaan van een leven na de dood wetenschappelijk heeft geverifieerd. Nu alle twijfel over het hiernamaals definitief is weggenomen, plegen plots miljoenen mensen zelfmoord om daar te geraken. In de trailer wordt het personage van Redford door Mary Steenburgen (The Last Man on Earth) dan ook gevraagd of het niet vreselijk onverantwoord was om met zijn ontdekking naar buiten te treden. Ondertussen zien we ook flitsen van de personages gespeeld door Jason Segel (How I Met Your Mother) en Rooney Mara (The Girl with the Dragon Tattoo). Ze worden verliefd op elkaar, terwijl ze elk in het reine proberen te komen met hun eigen tragische verleden en de ware aard van het hiernamaals.

The Discovery heeft bijrollen voor Jesse Plemons (Fargo) en Riley Keough ( The Girlfriend Experience ). De film is vanaf 31 maart te streamen op Netflix. Voor meer mysterieuze sciencefiction kun je daar tevens terecht bij The OA