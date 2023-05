Netflix onthult trailer voor Love S2

Netflix gaf op Valentijnsdag de trailer voor het tweede seizoen van Love vrij. De sitcom gaat in maart weer verder.

Love werd bedacht door Judd Apatow (The 40-Year-Old Virgin, Trainwreck), Lesley Arfin (Brooklyn Nine-Nine) en Paul Rust (Arrested Development). De serie is losjes gebaseerd op de relatie tussen Arfin en Rust, die inmiddels met elkaar getrouwd zijn. Rust speelt in de komedie dan ook zelf de hoofdrol als Gus, een veel te aardige jongen die in relaties vaak over zich heen laat lopen. In het eerste seizoen zagen we hoe hij desondanks een speciale band opbouwt met Mickey, gespeeld door Gillian Jacobs uit Community. Mickey is als losbandig feestbeest bijna de exacte tegenpool van Gus, maar toch bloeit er zowaar iets moois op tussen de twee. In het nieuwe seizoen zetten beide personages zich schrap voor een serieuze relatie en alle bijkomende verantwoordelijkheden. Love is één van de drie series die Judd Apatow momenteel produceert voor televisie. Zo is hij voor HBO tevens betrokken bij het net gestarte laatste seizoen van Girls