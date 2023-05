Netflix onthult trailer voor Burning Sands

Netflix laat de donkere kant van ontgroeningen bij studentenverenigingen zien in Burning Sands. De dramafilm kreeg een trailer.

De hoofdrol in Burning Sands is voor zanger en acteur Trevor Jackson, bekend van series als Eureka en Criminal Minds. Hij speelt een eerstejaars student die zijn zaken prima op orde lijkt te hebben; hij wordt gerespecteerd door de docenten, heeft een liefhebbende vriendin en staat op het punt toegelaten te worden in één van de meest prestigieuze studentenverenigingen. Wanneer de ontgroening echter ontaardt in een nachtmerrie en alles ook effect begint te hebben op zijn privé-leven, komt hij voor een moeilijke keuze te staan; in stilte door blijven gaan met de ontgroening of de ‘code of silence’ van de vereniging doorbreken. Burning Sands is het regiedebuut van Fruitvale Station -producent Gerard McMurray, die tevens meeschreef aan het script. Alfre Woodard ( Luke Cage A Series of Unfortunate Events ) speelt één van de docenten en ook Trevante Rhodes heeft een bijrol. Rhodes brak onlangs door met het aangrijpende Moonlight en staat momenteel op de set van The Predator.