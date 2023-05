Netflix onthult special van Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld keert terug naar de plek waar het allemaal begon in Jerry Before Seinfeld.

Zijn nieuwe special werd namelijk voor een klein publiek opgenomen in The Comic Strip, een van de oudste comedyclubs in New York, waar heel veel grote namen hun eerste optredens gaven. In het stand-up gedeelte van Jerry Before Seinfeld blikt de komiek onder meer terug op de tijd voor het gigantische succes van zijn sitcom . Daarnaast krijgen we nog nooit eerder vertoonde beelden van vroeger te zien, zoals home-video's uit zijn jeugd, plus een blik op zijn bibliotheek met notitieblokken, waarin alle grappen die hij sinds 1975 heeft geschreven zijn terug te vinden. Na Jerry Before Seinfeld zal Seinfeld straks nog een tweede stand-up special maken voor Netflix. Tot slot verhuist ook zijn succesvolle webserie Comedians in Cars Getting Coffee binnenkort van VOD-dienst Crackle naar Netflix.