Netflix onthult première BoJack Horseman S04

Netflix heeft bekend gemaakt dat BoJack Horseman op 8 september terugkeert met een vierde seizoen.

De premièredatum werd bekend gemaakt via de twitteraccount van de serie. In BoJack Horseman is Will Arnett (ook op Netflix te zien Flaked ) te horen als paardmens BoJack, een ooit legendarische sitcomster die weer terug in de schijnwerpers probeert te komen, maar daarvoor wel af moet zien te rekenen met zijn angsten en depressies. Hij krijgt gezelschap van onder anderen zijn huisgenoot Todd Chavez (stem van Aaron Paul uit Breaking Bad) en schrijfster Diane Nguyen (Alison Brie, ook op Netflix te zien in Glow ). Daarnaast is Amy Sedaris te horen als zijn manager Princess Carolyn. In het derde seizoen (lees er meer over, hier en hier ) zagen we hoe BoJack uit alle macht een Oscar probeerde te winnen.