Netflix onthult eerste beelden van Suburra

Op 6 oktober debuteert Netflix zijn eerste Italiaanse productie. Bekijk een kort voorproefje op Suburra.

In de nieuwe misdaadserie willen een aantal partijen een badplaats in de buurt van Rome ombouwen tot een gokparadijs. De plek verandert vervolgens in een strijdtoneel voor de katholieke kerk, de lokale maffia en een aantal corrupte politici. Suburra is een soort van prequel op de gelijknamige Italiaanse misdaadfilm uit 2015. Rollen zijn er voor Francesco Acquaroli (Pasolini) en Alessandro Borghi (Don't Be Bad). Netflix produceert het drama samen met het productiehuis Cattleya, dat eerder verantwoordelijk was voor wereldwijd geëxporteerde series als Gomorrah en Crime Novel. Ook de Italiaanse publieke omroep is bij de productie betrokken en mag de serie in de loop van volgend jaar zelf uitzenden.

Netflix komt met steeds meer Europese producties. Eerder zagen we het Spaanse Cable Girls en binnenkort volgt het Duitse Dark . Ook een eerste Turkse serie is aangekondigd.