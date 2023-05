Netflix onderzoekt moord op zuster Cathy in The Keepers • Nieuws • 20-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De makers van Making A Murderer en Amanda Knox nemen opnieuw een moordmysterie onder de loep in The Keepers.

De zevendelige documentaire gaat over het lot van Cathy Cesnik, een non uit Baltimore, die eind jaren 60 spoorloos verdween, waarna begin jaren 70 haar stoffelijk overschot werd teruggevonden. Ruim 45 jaar later is haar moord nog steeds onopgelost. Door middel van interviews met onder meer familieleden, vrienden, journalisten en inwoners van Baltimore probeert regisseur Ryan White (Serena, The Case Against 8) te achterhalen wat er destijds precies gebeurd is. De makers stuitten daarbij onder meer op getuigenissen over seksueel misbruik binnen de kerk, die door zowel religieuze instellingen als de staat altijd naar het rijk der fabelen werden verwezen. Cathy zou volgens de getuigen vermoord zijn, omdat zij met deze verhalen naar buiten wilde treden.

The Keepers is vanaf 19 mei te zien op Netflix. De VOD-dienst onthult eind deze maand ook een documentaire over de moord op de 6-jarige schoonheidskoningin JonBenét Ramsey