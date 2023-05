Netflix maakt SEAL-film met Tom Hardy

Tom Hardy gaat de hoofdrol spelen in War Party, de nieuwe film van Andrew Dominik. De prent komt straks exclusief naar Netflix.

War Party wordt omschreven als een op feiten gebaseerd verhaal over Navy SEALs. Het idee is afkomstig van Dominik, die samen met nieuwkomer Harrison Query het scenario zal schrijven, om de film vervolgens zelf te regisseren. War Party wordt geproduceerd door Ridley Scott, die momenteel eveneens met hoofdrolspeler Tom Hardy werkt aan de BBC-serie Taboo . Volgens The Hollywood Reporter waren ook onder meer Amazon en Universal geïnteresseerd in het project, maar trok Netflix uiteindelijk aan het langste eind. Een nieuwe speelfilm van Dominik is altijd iets speciaals; na zijn regiedebuut Chopper uit 2000 maakte hij nog enkel de western The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford en het misdaaddrama Killing Them Softly, beide met Brad Pitt. Vervolgens wilde zijn beoogde Marilyn Monroe-biopic maar niet van de grond komen.