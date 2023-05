Netflix maakt laatste film van Orson Welles af • Nieuws • 16-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix gaat aan de slag met The Other Side of the Wind, de nooit afgemaakte laatste film van Orson Welles. De VOD-dienst zal zijn beeldmateriaal gaan restaureren en monteren.

Ondanks legendarische films als Citizen Kane (1941) en Touch of Evil (1958), had Welles later in zijn carrière de grootste moeite om projecten van de grond te krijgen. Hij schoot The Other Side of the Wind in de jaren 70, maar door een heleboel (vooral juridische) problemen, werd de film nooit afgemaakt. Welles overleed in 1985, maar liet notities achter, waarin stond te lezen hoe hij het geschoten beeldmateriaal wilde gaan monteren. Inmiddels heeft Netflix de rechten weten te bemachtigen en zullen zij de film restaureren en afmaken. The Other Side of the Wind geeft een satirische blik op het Hollywood van vroeger en vertoont parallellen met de carrière van Welles zelf. De film draait namelijk om de nadagen van een legendarische filmmaker (gespeeld door regisseur John Huston), die met veel pijn en moeite zijn laatste meesterwerk probeert af te maken.

Naast Huston zijn ook Peter Bogdanovich en Dennis Hopper te zien in The Other Side of the Wind. Bogdanovich, zelf ook een geroemd regisseur, zal tevens meehelpen met de montage van de film. Het proces als geheel zal overzien worden door producent Frank Marshall, die tevens vele Steven Spielberg-films produceerde.