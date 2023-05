Netflix maakt heleboel releasedata bekend • Nieuws • 09-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Netflix wil dit jaar 1000 uur aan unieke content beschikbaar stellen. De streamingdienst zette daarbij alvast wat releasedata op een rij.

Netflix organiseerde deze week een speciaal evenement in New York, waar seriemakers tijdens verschillende panels mochten vertellen over hun Netflix-shows. Daarbij werden tevens de releasedata van een aantal terugkerende en een aantal nieuwe shows bekendgemaakt. Alle series kregen een aankondigingsfilmpje en sommige werden al voorzien van een trailer. Zo komen we beelden tegen van het educatieve Julie’s Greenroom , met Mary Poppins-actrice Julie Andrews en poppen van de Jim Henson-studio. Ook de premièredata van Girlboss , een nieuwe komedie van Charlize Theron met in de hoofdrol Britt Robertson, en Anne , een historische dramaserie van Moira Walley-Beckett ( Breaking Bad ), werden vrijgegeven. Verder kondigde de streamingdienst nog de terugkeer van het komische Grace and Frankie aan (24 maart) en lieten ze al wat zien van hun aankomende documentaire over de moord op JonBenét Ramsey.

Project MC2: Part 3 (speciale aflevering op 14 februari)

Chef's Table Seizoen 3 (17 februari)

Buddy Thunderstruck (10 maart)

Clipje uit Marvel's Iron Fist (17 maart, bekijk ook de trailer

Julie's Greenroom (17 maart, Engelse trailer en Nederlandse trailer)

Grace and Frankie Seizoen 3 (24 maart)

Bill Nye Saves the World (21 april)

Girlboss (21 april)

Dear White People (28 april)

Casting JonBenét (28 april)

Anne (12 mei)

Orange is the New Black Seizoen 5 (9 juni)

The OA Seizoen 2 (nnb)