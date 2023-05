Netflix maakt een einde aan Gypsy

Netflix heeft aangekondigd geen tweede seizoen te bestellen van Gypsy met Naomi Watts.

Het besluit komt vrij onverwacht, aangezien Netflix onlangs nog wel met de producenten in gesprek was over een tweede reeks. Er waren zelfs schrijvers aangesteld, die al een maand bezig waren met nieuwe scripts en verhaallijnen voor seizoen twee. Gypsy draait om een psychiater die geobsedeerd raakt door de mensen in de levens van haar patiënten. De serie markeerde het eerst streaming-uitstapje voor Watts, die tevens bij Videoland te zien is in de doorstart van Twin Peaks , waarvoor ze herenigde met haar Mullholland Drive-regisseur David Lynch . Onder anderen Billy Crudup, Lucy Boynton, Karl Glusman en Sophie Cookson hadden bijrollen. Gypsy werd bedacht en geschreven door nieuwkomer Lisa Rubin en Sam Taylor-Johnson (Fifty Shades of Grey) regisseerde een aantal van de afleveringen.