Netflix maakt een einde aan Girlboss • 26-06-2017

Netflix bestelt geen tweede reeks van Girlboss. Het komische drama met Britt Robertson is na één seizoen ten einde.

De dertien afleveringen van Girlboss debuteerden in april bij de streamingdienst. De serie was losjes gebaseerd op het gelijknamige boek van Sophia Amoruso, de oprichtster van het modemerk Nasty Gal. Amoruso begon met het aanbieden van vintagekleding op internet en richtte vervolgens haar eigen bedrijf op, waarmee ze uitgroiede tot miljonair. Haar verhaal werd door Kay Cannon (bekend van de muzikale Pitch Perfect-films) geadapteerd voor tv. Toch werd de verfilming niet zo goed ontvangen. De serie scoorde bijvoorbeeld slechts 32% op de website Rottentomatoes, het verzamelpunt voor recenies van professionele critici. Een veelgehoord punt van kritiek was het weinig sympathieke hoofdpersonage.

Girlboss is na The Get Down en Sense8 de derde serie die in korte tijd is stopgezet door Netflix. De fans van Kimmy Schmidt kregen onlangs nog wel positief nieuws te horen.