Netflix koopt tv-serie van Damien Chazelle

Het door Damien Chazelle (La La Land) bedachte The Eddy is aangekocht door Netflix.

De muzikale dramaserie volgt de eigenaar, bezoekers en muzikanten van een hedendaagse nachtclub in het multiculturele Parijs. Volgens Chazelle zal er in de serie Frans, Engels en Arabisch worden gesproken. De Oscarwinnende regisseur, die zelf een Franse grootvader heeft en vloeiend Frans spreekt, liet weten er altijd al van gedroomd te hebben om een film of serie in Parijs te schieten. Hij zal straks voor twee van de acht afleveringen zelf achter de camera plaatsnemen. De Grammy-winnende songwriter Glen Ballard, die werkte met grote namen als Alanis Morissette en Michael Jackson, zal de muziek voor The Eddy gaan verzorgen. Het project wordt geschreven door Jack Thorne, bekend van de musical Harry Potter and the Cursed Child en het aankomende Electric Dreams van Amazon.