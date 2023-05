Netflix koopt Ratched van Ryan Murphy • Nieuws • 08-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ryan Murphy gaat met Netflix in zee voor een prequel op One Flew Over the Cuckoo’s Nest.

De streamingdienst bestelt direct twee seizoenen (18 afleveringen) van Ratched, een serie die zich zal richten op de voorgeschiedenis van Nurse Ratched; de duivelse verpleegster die in de originele film de patiënten (met naast Jack Nicholson ook een jonge Danny DeVito) van een psychiatrische inrichting pas echt tot waanzin wist te drijven. Nurse Ratched wordt (bijna vanzelfsprekend) gespeeld door Sarah Paulson, die eerder al met Murphy werkte aan American Horror Story en American Crime Story . In de film werd Nurse Ratched gespeeld door Louise Fletcher, die destijds een Oscar won voor haar performance. De prequel-serie is een 'dream come true' voor debuterend scenarist Evan Romansky. Het was zijn allereerste script en tot zijn eigen ongeloof gaat het nu verfilmd worden door Netflix en Ryan Murphy.

Naast Ryan Murphy zal ook Michael Douglas gaan produceren. In 1975 was One Flew Over the Cuckoo's Nest (dat vijf Oscars won) de allereerste film van Douglas als producent.