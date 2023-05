Netflix koopt nieuwe film van Paul Greengrass • Nieuws • 22-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix gaat in zee met Paul Greengrass voor een film over de terroristische aanslag in Oslo in 2011.

In dat jaar werden op een eilandje vlakbij de hoofdstad van Noorwegen 69 mensen (vooral tieners) doodgeschoten door de rechts-extremistische Anders Behring Breivik. Eerder had hij al 8 mensen om het leven gebracht met een bomaanslag. Greengrass zal de verfilming van het waargebeurde verhaal zelf schrijven en regisseren. Het nog titelloze project krijgt een budget van 20 miljoen dollar en zal worden gemaakt met lokale acteurs. Greengrass is vooral bekend van de Bourne-films met Matt Damon, maar hij regisseerde in het verleden ook al een aantal films gebaseerd op waargebeurde tragedies, zoals Bloody Sunday (over een vreedzame protestmars in Noord-Ierland die uitliep op een bloedbad) en United 93 (over het vaak vergeten vierde vliegtuig dat op 11 september 2001 gekaapt werd).

Greengrass was bezig met de voorbereiding van een film over Eliot Ness, maar geeft nu voorrang aan dit nieuwe Netflix-project. De opnamen zullen in het najaar van start gaan.