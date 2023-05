Netflix koopt filmscript van Underground-maker • Nieuws • 06-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix heeft een filmscript getiteld Mother gekocht. Het scenario is afkomstig van Misha Green, één van de bedenkers van Underground.

Momenteel doet de film Wonder Woman (later deze maand te zien in Nederland) in Amerika de bioscoopkassa’s enorm rinkelen, waardoor er volop interesse ontstond in het script van Green. De hoofdrol in Mother is namelijk geschreven voor een vrouw en het project wordt omschreven als een actiethriller de stijl van La Femme Nikita (1990) en The Professional (1994), beide geregisseerd door Luc Besson. Meerdere filmstudio’s hadden interesse in het script van Green, maar uiteindelijk trok Netflix aan het langste eind. Mother wordt gezien als een film die mogelijk uit kan groeien tot een franchise. Roy Lee (The Lego Batman Movie) treedt aan als producent en ook Green zelf blijft achter de schermen betrokken.

Green is momenteel voor HBO bezig met de verfilming van het boek Lovecraft Country. Die serie zal worden geproduceerd door Jordan Peele ( Get Out ) en J.J. Abrams ( Westworld ).