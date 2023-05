Netflix koopt film met Dustin Hoffman, Adam Sandler en Ben Stiller

The Meyerowitz Stories komt naar Netflix. De film is afkomstig van schrijver en regisseur Noah Baumbach (Frances Ha).

De hoofdrollen worden gespeeld door Adam Sandler (die onlangs zelf een nieuw contract tekende bij Netflix ), Ben Stiller (die eerder met Baumbach werkte aan Greenberg en While We’re Young), Elizabeth Marvel (dit seizoen de president in Homeland ) en veteranen Dustin Hoffman en Emma Thompson. In de film worden verschillende leden van een van elkaar vervreemde familie herenigd, wanneer de succesvolle patriarch (Hoffman) wordt geëerd. Sandler en Stiller spelen twee van zijn kinderen. Stiller speelde al ooit eerder de zoon van Hoffman in Meet The Fockers en Little Fockers. The Meyerowitz Stories zal in Amerika in een aantal bioscopen vertoond worden, waarna hij later dit jaar wereldwijd naar Netflix komt. Volgende maand gaat hij mogelijk in première op het filmfestival van Cannes.