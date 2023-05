Netflix kondigt tweede seizoen Luke Cage aan

De man met de ondoordringbare huid komt definitief terug naar Netflix. Het tweede seizoen van Luke Cage is officieel aangekondigd.

Marvel en Netflix maakten het nieuws bekend tijdens Comic Con Brazil. Er werd nog geen releasedatum vrijgegeven, maar een eerste S2-teasertje dat verspreid werd via Twitter liet simpelweg de woorden ‘coming soon’ zien. In het eerste seizoen moest de onverwoestbare Cage (Mike Colter) uit de schaduw treden om zijn gemeenschap in Harlem te beschermen. De stripheld debuteerde destijds in het eerste seizoen van Jessica Jones. Momenteel staat Colter op de set van de cross-over serie The Defenders , waarin hij naast Jessica Jones ook gezelschap krijgt van Daredevil, Iron Fist en mogelijk The Punisher . De personages krijgen het in de cross-over aan de stok met een door Sigourney Weaver ( Ghostbusters , Aliens ) gespeelde superschurk. The Defenders debuteert in de loop van 2017 op Netflix, al heeft ook die serie momenteel nog geen releasedatum.