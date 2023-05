Netflix kondigt terugkeer van The Get Down aan

Er komen nieuwe afleveringen van The Get Down naar Netflix. Het eerste seizoen gaat op 7 april weer verder.

Als het om eigen series gaat, geeft Netflix meestal de seizoenen in zijn geheel vrij, maar The Get Down was een uitzondering op die regel. De eerste zes afleveringen debuteerden vorig jaar augustus en de resterende afleveringen volgen dus begin april. De muzikale dramaserie van Baz Luhrmann ( Romeo + Juliet, Moulin Rouge! ) speelt zich af in het New York van de jaren 70, waar op dat moment de disco plaats moet maken voor de opkomst van de hiphop. We zien hoe deze verschuiving de levens van verschillende jongeren in de South Bronx beïnvloedt. Het tweede deel van het eerste seizoen pakt de draad weer op in 1978, een jaar na de gebeurtenissen uit het eerste deel. Rollen zijn er voor jonge acteurs als Justice Smith en Shameik Moore, terwijl verder ook oudgedienden als Jimmy Smits en Giancarlo Esposito van de partij zijn. The Get Down was de duurste serie van Netflix, totdat The Crown om de hoek kwam kijken.