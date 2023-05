Netflix komt met John Boyega-film

John Boyega (Star Wars: The Force Awakens) speelt de hoofdrol in Imperial Dreams. Netflix zette de trailer voor de dramafilm online.

Boyega is in Imperial Dreams (2014) te zien als Bambi, een 21-jarige vader die net is vrijgelaten uit de gevangenis en zijn leven om wil gooien door over zijn ervaringen te schrijven. De moeder (Keke Palmer) van zijn kind is ondertussen eveneens in de gevangenis beland en dus moet hij eerst zijn zoontje weg zien te krijgen van de drugsdealende oom (Glenn Plummer) die inmiddels voor hem is gaan zorgen. Imperial Dreams is het regiedebuut van Malik Vitthal en ligt al een behoorlijke tijd op de planken. Hij werd geschoten voordat Boyega in 2015 wereldberoemd werd door de nieuwe Star Wars-film The Force Awakens, in de tijd dat Attack the Block zijn bekendste rolprent was. Imperial Dreams won in 2014 een prijs op het Sundance-festival, waar Netflix onlangs ook de film I Don’t Feel at Home in This World Anymore vandaan haalde, en speelde tevens op een aantal kleinere festivals.