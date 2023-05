Kersttip: The Nightmare Before Christmas • Netflix , Film • 25-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Deze kerst duikt De Lagarde in het filmclassicaanbod.

Home Alone , A Muppet Christmas Carol , Mariah Carey’s Merriest Christmas , aan kerstfilms heb je deze feestdagen bij Netflix geen gebrek. Eentje steekt er met kop en schouders bovenuit: The Nightmare Before Christmas.

Het is een kerstfilm met een rafelrandje, over de verveelde Pompoenkoning Jack – denk Noah uit The Affair – die uiteindelijk toch leert blij te zijn met het rijke leven dat hij al heeft. Regisseur Henry Selick ( James and the Giant Peach , Coraline ) toverde het geesteskind van Tim Burton, die vanwege de opnames van Ed Wood het estafettestokje door moest geven, om tot een wonderbaarlijke en spookachtige wereld, vol vrolijk ronddartelende heksen, vampiers en boemannen. En vergeet ook de pakkende en sfeervolle liedjes van Danny Elfman niet – de meeste ingezongen door Elfman – die zich kunnen meten met de beste Disney-tunes.

Maar niet alleen de film zelf is een plaatje, ook het ongebruikelijke succesverhaal van The Nightmare Before Christmas ontrolt zich als een sprookje, over het ongewenste stiefkind in de Disney-familie dat een geliefde kerstklassieker werd.

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar bij het uitkomen van The Nightmare before Christmas in 1993 was Disney er namelijk toch niet helemaal gerust op dat de film wel bij hun Mickey Mouse-imago paste. Want wat als de kinderen nachtmerries kregen van vogelverschrikker Jack Skellington, de koning van Halloweenland, die besluit dat hij en zijn monsterlijke kompanen dit jaar de kerst gaan verzorgen? Tim Burton was, ondanks een blockbuster als Batman , ook nog niet een gegarandeerde publiekstrekker, maar eerder het rare neefje dat je met kerst graag zijn opgezette vleermuizenverzameling wil laten zien. Het resultaat: de film kwam in een beperkt aantal bioscopen uit en werd ook niet voorafgegaan door het mooie Disney-kasteel, maar juist door het Touchstone logo (meestal weggelegd voor meer volwassen en minder knuffelbare films uit de Disney-productiestal, zoals Armageddon , Unbreakable , en Who Framed Roger Rabbit ).

Nu, bijna 25 jaar later, is The Nightmare Before Christmas niet meer weg te denken uit het Disney-imperium. Vanaf september tot eind december struikel je in de Disney-winkels over de kerstballen van Jack en zijn trouwe vriendinnetje Sally en worden de spookvilla’s in de Amerikaanse Disney-parken overgenomen door de burgers van Halloweenland. En het Disney-kasteel? Ook dat is weer terug.

Voor kinderen is de film het perfecte opstapje tussen de zoete Disney-verhalen en Tim Burtons griezelsprookjes als Edward Scissorhands en Alice in Wonderland , voor volwassenen is de film het bewijs dat ook vreemde eendjes gouden ganzen kunnen zijn. Gewoon, door zichzelf te blijven.

The Nightmare Before Christmas. Te zien op Netflix.