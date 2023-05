Na het weekend voegt Netflix nieuwe afleveringen toe van de sitcom Modern Family en de Scandinavische misdaadserie The Bridge.

Bij Modern Family gaat het om het zevende seizoen, dat bestaat uit 22 afleveringen. In Amerika wordt momenteel alweer het achtste seizoen van de sitcom (lees onze recensie van de seizoensopener ) uitgezonden door ABC. De komische serie heeft rollen voor Julie Bowen, Ty Burrell en – de inmiddels grootste verrassing binnen het ensemble – Sarah Hyland. In het geval van The Bridge gaat het om het derde seizoen, dat bestaat uit tien afleveringen. In deze derde reeks moet Saga (Sofia Helin) weer aan de bak na de lugubere moord op een lesbische vrouw. Ze krijgt daarbij hulp van een nieuwe partner. The Bridge is ook al zeker van een vierde seizoen, dat nu in productie is en in 2018 op televisie verschijnt.