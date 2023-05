Netflix gestart met vierde seizoen van The 100 • Nieuws • 25-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix is begonnen met het vierde seizoen van The 100. De afleveringen zijn telkens een paar dagen na de uitzending in Amerika online te vinden.

Momenteel zijn er drie afleveringen van het vierde seizoen te streamen op Netflix en zullen er nog tien gaan volgen. De postapocalyptische dramaserie is een adaptatie van het gelijknamige boek van Kass Morgan en wordt geproduceerd door Leslie Morgenstein, bekend van series als Gossip Girl, Pretty Little Liars en The Vampire Diaries. The 100 speelt zich af in een wereld waarin onze aarde na een nucleaire oorlog onbewoonbaar is geworden. De laatste overlevenden bevinden zich inmiddels aan boord van een gigantisch ruimtestation, genaamd The Ark. Vele jaren later wordt er alsnog een groep van 100 jeugddelinquenten teruggestuurd om het aardoppervlak te verkennen. Als blijkt dat ze niet alleen zijn, begint een keiharde strijd om te overleven. De hoofdrol in The 100 wordt gespeeld door voormalig Neighbours-actrice Eliza Taylor en Paige Turco (Teenage Mutant Ninja Turtles 2) is te zien als haar moeder.

Het vierde seizoen van The 100 zal bestaan uit 13 afleveringen. Elke maandag wordt er in Nederland een nieuwe aflevering toegevoegd op Netflix.