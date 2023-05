Netflix geeft trailer voor Five Came Back vrij

In de jaren 40 vertrokken vijf Hollywood-regisseurs richting Europa om de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog vast te leggen voor Amerikanen. Netflix strikte een aantal grote namen uit de hedendaagse filmwereld voor een documentaire over hun werk.

De driedelige documentaire Five Came Back gaat over de oorlogservaringen van John Ford (Stagecoach), William Wyler (Ben-Hur), John Huston (The Maltese Falcon), Frank Capra (It’s A Wonderful Life) en George Stevens (Shane). Allemaal succesvolle regisseurs die destijds in dienst gingen en in Europa documentaires schoten, om de harde realiteit van de oorlog aan het thuisfront te kunnen laten zien. Om hun belangrijke werk toe te lichten, riep Netflix de hulp in van vijf hedendaagse regisseurs: Steven Spielberg ( Jaws ), Francis Ford Coppola ( The Godfather ), Guillermo del Toro ( Trollhunters ), Paul Greengrass ( Jason Bourne ) en Lawrence Kasdan (Silverado). Daarnaast treedt drievoudig Oscarwinnares Meryl Streep aan als vertelstem.