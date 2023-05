Netflix geeft nieuwe Iron Fist-teaser vrij • Nieuws • 10-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Na de première op New York Comic Con heeft Netflix de nieuwe teaser voor Iron Fist nu ook online gezet. Tevens werd er een hele bekende actrice toegevoegd aan de cast van The Defenders.

In de verfilming van de Marvel-comic Iron Fist zien we hoe Danny Rand, een miljardair die na een vliegtuigongeluk jarenlang werd vermist, plots weer opduikt in New York om zijn geboorterecht en familiebedrijf op te eisen. Een oude vijand dwingt hem echter te kiezen tussen het erfgoed van zijn familie en zijn verantwoordelijkheden als de in kungfu bedreven superheld Iron Fist. Rand wordt gespeeld door Finn Jones (Loras Tyrell in Game of Thrones) en uit de andere Marvel-series duiken in ieder geval Rosario Dawson (Death Proof) en Carrie-Anne Moss (Memento) weer op. Scott Buck (Dexter, Rome, Six Feet Under) werd aangesteld als showrunner. Het eerste seizoen van Iron Fist bestaat uit 13 afleveringen, die vanaf 17 maart 2017 allemaal te zien zijn op Netflix.

Marvel had op de New York Comic Con nog een verrassing in petto. Alle hoofdrolspelers uit hun huidige Netflix-shows – met naast Jones ook Charlie Cox uit Daredevil, Krysten Ritter uit Jessica Jones en Mike Colter uit Luke Cage – waren er voor het eerst samen te zien. Zij zullen elkaar straks treffen in de cross-over The Defenders. Tegen wie ze het dan op gaan nemen werd ook al bekend gemaakt; niemand minder dan Sigourney Weaver (Aliens, Ghostbusters, Galaxy Quest) werd namelijk aangekondigd als de grote tegenstander van de groep superhelden, hoewel haar exacte rol nog niet door de producenten werd onthuld. Bekijk hieronder de teaser en de aankondiging.