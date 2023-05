Netflix geeft eerste teaser voor Castlevania vrij • Nieuws • 26-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix neemt je mee terug naar het 8-bit tijdperk om vervolgens de eerste beelden van Castlevania te onthullen.

De animatieserie is gebaseerd op de populaire videogames van Konami, waarvan de eerste werd uitgebracht in 1986. Het spel draaide om Simon Belmont, een vampierjager die vecht voor de eer van zijn beschadigde familienaam en op zoek gaat naar Dracula zelf. Mensen die de games nooit gespeeld hebben, zullen zich het personage misschien nog herinneren van de kinderserie Captain N. De Netflix-versie is echter absoluut niet voor kinderen; de makers garanderen extreem veel bloed en geweld met een satirisch randje. Producent Adi Shankar belooft zelfs dat het de eerste goede in het westen geproduceerde game-adaptatie gaat worden. De scenario’s komen van striplegende Warren Ellis. Ellis is bekend van eigen comics als Transmetropolitan en Planetery en schreef voor X-Men en Iron Man.

Het eerste seizoen van Castlevania debuteert op 7 juli, waarna in 2018 ook nog een tweede seizoen volgt. In de teaser krijgen eerst wat Netflix-shows heel kort een 8-bit make-over.