Netflix gaat langer door met Haters Back Off!

Colleen Ballinger komt terug als haar typetje Miranda Sings in een tweede seizoen van Haters Back Off! De nieuwe reeks debuteert in 2017 op Netflix.

Haters Back Off! duikt in het privé-leven van Sings, een weinig getalenteerde zangeres met een overvloed aan zelfvertrouwen. Ze trekt zich niets aan van alle zogenoemde haters en is er heilig van overtuigd dat ze een gigantische superster is. Het typetje dient als een satire op alle slechte en zelfingenomen muzikanten die op het internet filmpjes uploaden in de hoop snel beroemd te worden. Haar YouTube-account heeft al miljoenen volgers en haar reality-show op Netflix werd lovend ontvangen. Ook wij waren positief over de serie . Sings wordt in Haters Back Off! omringd door al net zo eigenzinnige familieleden, met Steve Little als haar eveneens zeer zelfverzekerde oom Jim, Angela Kinsey als haar moeder Bethany en Francesca Reale als haar meer normale zus Emily. Tot slot is Erik Stocklin te zien als haar buurjongen en beste vriend Patrick.