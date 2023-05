Netflix gaat langer door met Santa Clarita Diet • Nieuws • 30-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Er komt een tweede seizoen van Santa Clarita Diet. Volgens Netflix verschijnen er in 2018 nieuwe afleveringen.

Het eerste seizoen van Santa Clarita Diet debuteerde ongeveer twee maanden geleden bij de VOD-dienst. Bedenker Victor Fresco (Better Off Ted) en zijn team van schrijvers waren ondertussen al begonnen aan de scripts voor een tweede seizoen, hoewel de verlenging nu pas echt door Netflix officieel is gemaakt. Hoofdrolspelers Drew Barrymore (Never Been Kissed) en Timothy Olyphant (Deadwood, Justified) zullen terugkeren als Sheila en Joel Hammond. In het voorgaande seizoen van de komische horrorserie overleefde Sheila op wonderbaarlijke wijze een ernstig ongeval, waarna ze echter wel een onstilbare honger naar mensenvlees ontwikkelde. En dus moet ze samen met haar gezin een enorm geheim zien te bewaren. Naast Olyphant als haar man, is Liv Hewson te zien als haar dochter.

De aankondiging van de verlening ging gepaard met een macaber teasertje, dat je hieronder kunt bekijken. Lees daarnaast ook onze recensie van Santa Clarita Diet