Netflix gaat door met Bill Nye Saves the World • Nieuws • 17-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix bestelt nieuwe afleveringen van Bill Nye Saves the World. Het tweede seizoen moet binnenkort in première gaan.

Nye brak in de jaren negentig door als presentator van het populaire kinderprogramma Bill Nye The Science Guy en mocht dit jaar op Netflix zijn comeback maken met Bill Nye Saves the World. Wanneer het tweede seizoen van zijn nieuwe show in première gaat is nog niet bekend, maar volgens het aankondigingsfilmpje zal dat niet lang meer duren. In de wetenschappelijke talkshow neemt Nye onderwerpen als klimaatverandering, kunstmatige intelligentie en vaccinatie onder de loep en onderzoekt hij hoe deze in verbinding staan met de hedendaagse popcultuur. Hij werd in de eerste reeks geholpen door gasten als Rachel Bloom, Joel McHale, Wil Wheaton, Tim Gunn, Margaret Cho, Zach Braff en Donald Faison.

Alle dertien afleveringen van het eerste seizoen zijn nu te zien op Netflix.