Netflix gaat Dexter en Deadwood verwijderen

Mensen die Dexter of Deadwood willen (her)kijken op Netflix zullen moeten opschieten.

Beide series worden in september namelijk uit het aanbod verwijderd. Dexter is pas aan het einde van de maand aan de beurt. Het drama met Michael C. Hall als seriemoordenaar bestond uit in totaal acht seizoenen, die nog tot 30 september op Netflix te vinden zijn. De acteur zal straks nog wel te zien zijn in twee andere Netflix-series; hij krijgt namelijk een bijrol in het tweede seizoen van The Crown en een hoofdrol in de nieuwe serie Safe . De drie seizoenen van Deadwood worden al op 12 september uit het aanbod verwijderd. Het was al redelijk opvallend dat de westernserie in Nederland te zien was op Netflix, want Deadwood is afkomstig van HBO en HBO-series zijn bij ons meestal exclusief voor Ziggo. HBO heeft momenteel ook een afsluitende Deadwood-film in de planning staan.