Netflix duikt onder water met Chasing Coral-trailer • Nieuws • 12-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Documentaires over het veranderende klimaat zijn weer relevanter dan ooit en Netflix geeft nu een waarschuwing af met Chasing Coral.

De stijging van de temperatuur heeft namelijk ook zeer grote gevolgen voor koraalriffen in oceanen. Chasing Coral brengt de teloorgang van deze kleurrijke ecosystemen van dichtbij in beeld. De film werd gemaakt door Jeff Orlowski, die daarvoor drie jaar lang intensief samenwerkte met duikers, onderwaterfotografen en natuurexperts. Eerder was Orlowski verantwoordelijk voor de indrukwekkende documentaire Chasing Ice, waarin onder meer het instorten van een gletsjer werd getoond. Zijn opvolger Chasing Coral ging begin dit jaar in première op het Sundance Film Festival (waar ook Al Gore's sequel op An Inconvenient Thruth te zien was) en kon daar rekenen op uitstekende kritieken, waarbij veel van de critici zelfs onverwacht ontroerd raakten door het sterven van de onderwaterwereld.

Chasing Coral is vanaf 14 juli te zien bij Netflix.