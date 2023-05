Netflix-detectivetip: Bordertown • 31-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een nieuwe Scandinavische thriller, vanaf vandaag op Netflix: Bordertown.

Netflix heeft vandaag de goed ontvangen Finse misdaadserie Bordertown (Sorjonen, in het Fins) toegevoegd aan het aanbod. Spil is Kari Sorjonen, een rechercheur die met zijn gezin van Helsinki naar een stadje bij de Russische grens verhuist. Nauwelijks aangekomen, moet hij al de dood van een jonge vrouw onderzoeken wier lijk in het Saima-meer gevonden werd. Vorige maand nog te zien op het Vlaamse Canvas.

De trailer van Sorjonen (zonder ondertiteling!), vanaf nu op Netflix