Netflix cast Anna Paquin in miniserie Alias Grace

True Blood -veteraan Anna Paquin heeft getekend voor de rol van Nancy Montgomery in een tv-adaptatie van het door Margaret Atwood geschreven Alias Grace. De opnamen van de waargebeurde miniserie van Netflix zijn nu aan de gang.

De serie speelt zich af in 1843 en draait om de door Sarah Gadon gespeelde Grace Marks; een Ierse immigrante, die in Canada gaat werken als bediende voor de welgestelde Thomas Kinnear. Paquins Nancy is de geliefde van Kinnear. Ze bouwt eerst nog een vriendschap op met Grace, maar wordt jaloers wanneer ze merkt dat haar Thomas steeds meer affectie toont voor zijn nieuwe bediende. Vlak nadat ze Grace vervolgens ontslaat, wordt Nancy dood in haar huis aangetroffen. Het boek van Atwood werd geadapteerd door Sarah Polley, bekend van Away From Her en Take This Waltz. De regie is voor Mary Harron, die in 2000 veel stof deed opwaaien met haar verfilming van Bret Easton Ellis’ American Psycho.

Paquin debuteerde op 11-jarige leeftijd naast Harvey Keitel en Holly Hunter in The Piano. De rol in de dramafilm van Jane Campion leverde haar direct een Oscar op. Daarna was ze nog te zien in films als Almost Famous en 25th Hour en speelde ze de mutant Rogue in de X-Men -filmserie. Op televisie had ze jarenlang de hoofdrol in de dramaserie in True Blood. Meer recentelijk dook ze nog op in de nieuwe televisieadaptatie van Roots.