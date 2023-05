Netflix bevestigt derde seizoen Fuller House

Streamingdienst Netflix gaat langer door met Fuller House. Via social media werd het derde seizoen aangekondigd.

Het nieuws komt naar buiten vlak na de release van het tweede seizoen – lees hier onze recensie terug – dat iets meer dan twee weken geleden aan het aanbod van Netflix werd toegevoegd. Fuller House is een doorstart van het in de jaren 90 ontzettend populaire Full House. De sitcom draait om de volwassen geworden D.J. Tanner (wederom gespeeld door Candace Cameron Bure), die na de plotseling dood van haar man ineens zelf moet zorgen voor haar twee zoons en haar pasgeboren baby. Ze krijgt daarbij hulp van haar zus Stephanie (wederom gespeeld door Jodie Sweetin) en haar jeugdvriendin Kimmy (wederom gespeeld door Andrea Barber). Daarnaast keren oudgedienden Bob Saget, Dave Coulier, John Stamos en Louri Loughlin zo nu en dan even terug, hoewel zij in tegenstelling tot de drie eerdergenoemde actrices geen vaste rollen meer hebben.